První domácí posilu před novým ročníkem Kooperativa NBL hlásí tým BK REDSTONE Olomoucko. Z Hradce Králové přichází David Škranc, který během osmi sezon v nejvyšší soutěži odehrál 275 zápasů.

David Škranc posilou BK Redstone Olomoucko | Foto: BK Redstone Olomoucko

„Hlavním důvodem příchodu do Olomouce byl velký zájem ze strany trenéra Andyho Hipshera. Líbí se mi jeho vize, jakou by se chtěl prezentovat a posunout tým ze spodních pater tabulky, kde se v posledních sezonách nacházel. Já bych k tomu chtěl pomoci,“ řekl Škranc, 203 centimetry vysoký hráč, který může nastupovat na křídle i pod košem.

Sedmadvacetiletý basketbalista strávil šest sezon v Pardubicích, dvě přidal v Hradci Králové, kde byl v posledním ligovém ročníku třetím nejužitečnějším hráčem týmu. „Dostává se do nejlepších let, nasbíral hodně zkušeností. V případě potřeby umí přitvrdit a vystřelit. Je to týmový hráč, takové chceme,“ potvrdil příchod nové posily prezident BK REDSTONE Olomoucko Michal Pekárek.