Trenér Tomáš Musil tak do akce posílá už druhého olomouckého bojovníka. Talentovaný mladík Štěpán Guba se blýskl v pyramidě suverénní výhrou, následovala těsná porážka s favoritem Růžičkou.

Šestadvacetiletý Petr Bartoněk se pokusí uspět v superfightu. Jeho soupeřem bude zkušený postojář Adrián Bartl, poražený z prvního kola slovenské pyramidy.

„Peťa v karanténě moc netrénoval, ale co jsme se vrátili k tréninkům, tak chodil pravidelně. O zápase jsme věděli 14 dnů předem, tak jsme společně s Michalem Gubou udělali takový rychlý tréninkový plán, aby jsme do něho „narvali“ co nejvíc fyzičky a v zápase se prostě uvidí,“ popisuje trenér Musil.

Olomoucký Bartoněk je stejně jako jeho sobotní sok poměrně zkušený borec, má několik amatérských i profi zápasů v MMA, kdy se většinou utkával se zkušenějšími borci a nebo bojovníky, kteří teď patří ke známým jménům MMA scény jako jsou JayJay Gottwald, Andrés Raška, Michal Salčák, Miroslav Hladký nebo Jakub Běle. Několik vyhraných zápasů má i v amatérském thajském boxu.

Cenná zápasová šance

„Pro náš klub a pevně věřím i pro Olomoucký kraj a samotné město Olomouc, je to další zviditelnění na bojové scéně a ukazuje se, že jdeme správnou cestou. Ne vždy se nám sice podaří vyhrát, ale prostě chceme se neustále zdokonalovat a posouvat dál a to bez zápasů prostě nepůjde. Jsem rád, že mám v týmu kluky a v poslední době i spoustu žen a dívek, které se nebojí vzít zápasy na poslední chvíli jenom pro tu zkušenost a prezentaci klubu Muay Thai Olomouc,“ dodal trenér Tomáš Musil.