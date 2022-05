„V sobotu jsme najeli tak půlku jednoho kola. Věděli jsme, že musíme v neděli máknout. Naštěstí jsme vychytali problémy. Nakonec to dopadlo tak, jak mělo,“ usmíval se Nikodém v cíli.

„Maximální spokojenost, auto jsme dostali do stavu, kdy můžeme říct, že jsme ready na Evropu,“ vyhlíží vrchol sezony, který 20 a 21. srpna opět zavítá do Přerova.

Mezinárodní MČR v autokrosu v Přerově. Petr NikodémZdroj: Deník/Jan Pořízek

Kategorie Buggy 1600 patřila Martinu Vaculíkovi s autem z domácí dílny Alfa Racing Ladislava Hanáka.

Ve stáji stejného týmu bylo hodně rušno před kvůli kolizím podruhé opakovaným finále Junior Buggy. Vedoucí jezdec seriálu Arnošt Florián musel dvakrát do depa, na poslední chvíli nakonec stihl (třetí) start závěrečné jízdy.

„Bylo to drastické. Měli jsme poškozené obě strany ramena, pak jsme zjistili, že nám teče olej z motoru. Takže jsme to nějak pozalepovali a doufali, že to nějak dojede,“ usmál se Florián.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Přes všechny komplikace zvítězil. „Nervozita byla obrovská. Nemohl jsem ještě najít kuklu, takže jsem si vzal druhou. Do závodu jsem šel s tím, že mi může kdykoliv přestat mazat motor a nebrzdí mi předek. Takže jsem musel jet celou dobu opatrně na brzdy, abych se nepřetočil,“ ohlédl se.

Mezinárodní MČR v autokrosu v Přerově.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Stovky diváků v areálu Přerovské rokle viděly po celý víkend také atraktivní souboje plechových aut a dalších kategorií včetně těch nejmenších nadějí. Sobota i neděle nabídly také velký počet kolizí a nehod, nic vážného se naštěstí žádnému z jezdců a jezdkyň nestalo.

Kompletní výsledky ZDE