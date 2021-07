„Jsme s průběhem oslav spokojeni. Vyšlo nám počasí, přišlou spoustu hráčů, kteří dříve hrávali a všechno proběhlo bez problémů,“ pochvaloval si slunečný významný den předseda oddílu Pavel Janků.

Program odstartovali minižáci, kteří odehráli utkání mezi sebou, proti domácím starším žačkám se postavily ty ze Zory Olomouc a starší žáci s mladšími hráli utkání mezi sebou. „Byly to takové tři bloky, kdy se tyto kategorie prostřídaly. Proložili jsme je navíc různými soutěžemi pro hráče,“ pokračoval Janků.

A šanci dostali také diváci. „Pro ty jsme nachystali například střílení sedmimetrových hodů o různé ceny,“ prozradil předseda.

Házenkářský program následně zakončil zápas mezi stávajícím kádrem Uničova a jeho bývalými hráči. Výsledek ale asi nikdo neví. „Na něm vůbec nezáleželo. Šlo o to, aby si všichni zahráli, předvedli, co umí a oslavili 75 let klubu,“ potvrdil Janků.

A ač šlo hlavně o házenou, tak oddíl připravil i další aktivity – hlavně pro děti. „Měli jsme různé atrakce, aby měly nějakou náplň ve volném čase. Takže přijeli hasiči, kteří nastříkali pěnu nebo si mohly nechat pomalovat obličej, aby si užily celý den. Samozřejmě jsme měli plno občerstvení,“ zakončil Pavel Janků.