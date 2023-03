Na začátku září v roce 2020 uspořádal olomoucký boxer a trenér Spider box clubu Petr Řezníček benefici, jejíž výtěžek šel ve prospěch dětské onkologie. Letos na tuto akci naváže Aspero Spider night, kterou pořádá olomoucký Spider box club. Ten se skuteční v pátek 7. dubna v kongresovém sále Regionálního centra Olomouc.

Olomoučtí boxeři z klubu Spider Box Club | Foto: Spider Box Club Olomouc

„S Petrem Řezníčkem jsme se poprvé setkali, když vymyslel galavečer na podporu dětské onkologie. Měl ale tehdy takového promotéra, s kterým to mohlo skončit velkým průšvihem. Dali jsme se tedy dohromady, čtyři dny před akcí promotéra vyhodili a udělali ji sami. Bylo to náročné, ale povedlo se to. Vybrali jsme přes třicet tisíc,“ řekl Ludvík Povýšil, majitel olomouckého Spider box clubu.

„Tehdy také vznikla myšlenka v takových akcích pokračovat. Kvůli covidu na to ale došlo až nyní. Chtěli bychom dělat takové akce každý rok. S cílem pomoci někomu potřebnému a zpropagovat olomoucký box. “ dodal Petr Řezníček s tím, že z letošní akce bude obdarován program akutní leukémie Fakultní nemocnice v Olomouci.

Oficiální vážení je na programu v pátek 7. dubna od 12.30 v olomoucké Galerii Šantovka. K vidění bude čtrnáct zápasů. Startovat budou mistři republiky, reprezentanti. Představí se olomoučtí boxeři Daniel Komárek, Petr Řezníček nebo Monika Langerová.

„Lístky jsou k dostání v Olomouci ve Spider Box Gymu, nebo on-line na webových stránkách asperonight.cz/vstupenky. Cena lístků začíná na 450 korunách, všechna místa jsou na sezení,“ uvedl Povýšil.