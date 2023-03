Vítězem 57. ročníku ankety Nejlepší sportovec Olomoucka se stal hokejový brankář Branislav Konrád, bronzový medailista z olympiády v Pekingu před kanoistkou Terezou Kneblovou a fotbalistou Mojmírem Chytilem, Mezi kolektivy zvítězili hokejisté HC Olomouc následovaní družstvem žen KPS Olomouc v ploutvovém plavání a golfistkami GC Olomouc. Vyhlášení ankety tradičně pořádalo statutární město Olomouc ve spolupráci s Regionálním sdružením České unie sportu.

Předávání cen Sportovec Olomoucka za rok 2022 | Foto: Deník/David Kubatík

„Anketa nejlepší sportovec Olomoucka patří svojí historií mezi nejtradičnější v celé České republice. Letos oceňujeme úspěšné sportovce po sedmapadesáté. Toto slavnostní setkání vnímáme jako možnost poděkovat sportovcům za skvělou reprezentaci města a současně také jako možnost představit mladým talentům vzory z nejbližšího okolí,“ uvedl olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Hokejisté Olomouce v letošním roce posbírali také další ocenění. Jan Tomajko se stal trenérem roku, stříbrný medailista z mistrovství světa do 20 let Matouš Menšík získal mimořádnou Cenu primátora města Olomouce. V kategorii mladých sportovců do 21 let dominovala kanoistka Klára Kneblová, cenu pro družstvo roku získal Aerobik klub Olomouc. Talentem roku byla vyhlášena kanoistka Valentina Kočířová. Mezi zdravotně postiženými sportovci v individuální kategorii zvítězil střelec SK TPS Olomouc Tomáš Pešek, neslyšící orientační běžci SK Skivelo získali první místo kategorii družstev.

„Opět se potvrdilo, že v Olomouci a okolí stále vyrůstají skvělí sportovci, kteří se opakovaně prosazují v republikovém i celosvětovém měřítku. Skvěle reprezentujete Olomouc, často daleko za hranicemi České republiky. Bylo by skvělé, kdyby to pokračovalo. Proto všem v nové sezóně přeji pevné zdraví a také kousek potřebného štěstí, které, jak se říká, pomáhá připraveným,“ řekla sportovcům náměstkyně primátora Miroslava Ferancová.

Proč má Mora mečbol? Orsava, produktivita i přesilovky

Cenu pro funkcionářskou osobnost převzal Josef Odstrčilík z TJ Sokol Věrovany, prestižní Cenu Drahoše Válka získala velká trenérská osobnost sportovní gymnastiky Miroslava Čechová-Vyvlečková.

Výsledky ankety Nejlepší sportovec Olomoucka 2022



KATEGORIE DOSPĚLÍ:



1. Branislav KONRÁD (HC Olomouc – lední hokej)

2. Tereza KNEBLOVÁ (SK UP Olomouc – kanoistika

3. Mojmír CHYTIL (SK SIGMA Olomouc – fotbal)



KATEGORIE KOLEKTIVY DOSPĚLÝCH:



1. HC Olomouc – A mužstvo - lední hokej

2. KSP Olomouc – družstvo žen – ploutvové plavání

3. GOLF CLUB Olomouc – družstvo žen



KATEGORIE MLADÍ SPORTOVCI DO 21 LET:



1. Klára KNEBLOVÁ (SK UP Olomouc – kanoistika)

2. Jakub TREFIL (SK Sigma Olomouc – fotbal)

3. Jakub TESAŘÍK ( MAPEI MERIDA Kaňkovský – cyklistika)



KATEGORIE KOLEKTIVY MLÁDEŽE:



1. Aerobik klub Olomouc

2. MAPEI MERIDA Kaňkovský

3. JUDO klub Olomouc



KATEGORIE TRENÉR ROKU: Jan TOMAJKO (HC Olomouc - lední hokej)



KATEGORIE OBJEV ROKU: Valentýna KOČÍŘOVÁ (SK UP Olomouc – kanoistika)



MIMOŘÁDNÁ CENA PRIMÁTORA MĚSTA OLOMOUCE: Matouš MENŠÍK (HC Olomouc – lední hokej)



KATEGORIE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ SPORTOVCI:



Dospělí - jednotlivci: Tomáš PEŠEK (SK TPS Olomouc – sportovní střelba)



Dospělí – kolektivy: SK SKIVELO Olomouc (orientační běh – neslyšící)



KATEGORIE FUNKCIONÁŘSKÁ OSOBNOST: Josef ODSTRČILÍK – TJ Sokol Věrovany



CENA DRAHOŠE VÁLKA: Mgr. Miroslava ČECHOVÁ–VYVLEČKOVÁ - GKM Olomouc – sportovní gymnastika