Hanáci v základní skupině Alpe Adria Cupu odehráli pět z celkových šesti zápasů s bilancí jednoho vítězství a čtyř proher.

Jedna z nich, právě na palubovce lublaňské Ilirije, přišla sice až po prodloužení, za což se zde ale žádný bod navíc neuděluje. Příští středu si tak doma proti Šibeníku zahrají už jen o napravení svého dobrého jména.

„I když končíme takto brzo, určitě nám to něco dalo. Jednalo se o zápasy se soupeři, se kterými se normálně neutkáme. Určitě si odtud odnášíme mnoho zkušeností, které můžeme využít v budoucnu," snaží se kapitán Hanáků na této situaci najít alespoň něco pozitivního.

„Jinak je to ale samozřejmě zklamání. Odehráli jsme jak lepší, tak i horší zápasy a na postup to nestačilo. Dnes už jsme ten neúspěch pouze zpečetili," doplnil.

Nejeden fanoušek by také mohl celek lehce podezírat z toho, že zápasy v této evropské soutěži prohrál schválně, aby se mohli věnovat naplno jen lize. To ale Feštr rezolutně odmítá.

„To rozhodně ne. Nechci, aby to vypadalo, že náš kádr měl na víc, ale my se rozhodli to jen tak odchodit. Postoupit jsme rozhodně chtěli a uvidíme v budoucnu, zda nám to směrem do ligy pomohlo nebo ne," říká.

Jinak to ale obecně vypadá, že se Redstone dostává na tu správnou cestu. Po velice špatném rozjezdu ročníku a následné výměně trenérů se herně a zčásti i výsledkově zvedl. O tom může vypovídat i pohled na tabulku, ve které již svěřenci Tihomira Bujana nejsou poslední, ale dostali pod sebe Hradec Králové.

„Myslím si, že je to logické. Vždy, když se změní trenér nebo hráči, určité změny to přinese. A jde to i vidět. Poslední dva zápasy proti Nymburku a Vídni jsme sice také prohráli, ale měli jsme v nich spoustu velice dobrých úsek. Je jen škoda, že jsme ve šňůře nastavených výkonů už nepokračovali i proti Slovincům," uzavřel Lukáš Feštr.