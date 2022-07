Martin Šonka totiž ve svém letadle Extra 300 SR tento visutý most podletěl. Vytvořil tím český rekord, protože šlo o vůbec první podlet mostu u nás. V rychlosti kolem 350 km/h se to podařilo hned několikrát a jak mívá ve zvyku, předvedl i pár akrobatických prvků.

„Povedlo se mi udělat tři loopingy za sebou. Myslím, že to bylo vůbec poprvé, kdy někdo létal podobnou akrobacii okolo takové stavby,“ popsal Šonka.

Co obnáší příprava na takový husarský kousek? „Nejtěžší bylo získání povolení. Ohledně létání jsem věděl, že je to skvělá lokace, kde se budu moct fantasticky vyřádit,“ řekl Šonka.

Specifické podmínky

Poté, co dostal zelenou od úřadů, se Šonkův tým mohl plně soustředit na přípravu samotné akce. Při plánování musel brát v úvahu to, že se lávka nachází v horském prostředí se specifickými povětrnostními podmínkami.

„Pod mostem jsem létal mnohokrát a na různých místech, ale poprvé u nás. Je to vůbec poprvé, co se podařilo získat povolení na takový podlet u nás. Jde o nejdelší visutou lávku na světě, která si o to doslova říkala,“ uvedl Šonka, který v minulosti podletěl Świętokrzyský most ve Varšavě pouhé tři metry nad hladinou řeky Visly.

„Důležité bylo dobře načíst terén a vymyslet, co všechno je možné na místě zalétat, abychom na to získali povolení od úřadu civilního letectví,“ dodal bývalý armádní pilot, který se stal v roce 2018 celkovým vítězem akrobatické série Red Bull Air Race.