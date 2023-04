To byla rychlost. Ostře sledovaná čtvrtfinálová série Uniqa extraligy volejbalistek mezi Prostějovem a Olomoucí skončila už po základní porci tří zápasů. Prostějovské Vékáčko si totiž se svými soupeřkami poradilo po výsledcích 3:2, 3:1 a 3:0. O příčinách a také o nejbližší budoucnosti se po posledním zápase rozpovídala Adéla Borovcová, která kádr vysokoškolaček posílila teprve před touto sezonou.

Adéla Borovcová přijímá pokyny od trenéra Martina Hrocha | Foto: Foto: Michal Lakomý

„Myslím si, že v každém setu byly minimálně dva až tři zvraty. Ten třetí pak vypadal nejslibněji, ale bohužel se nám to nepodařilo vlastními chybami proměnit. A to i přesto, že se nám podařilo dostat soupeřky pod tlak," komentovala třetí utkání hanáckého čtvrtfinále, které vysokoškolačkám přineslo možná až nečekaně rychlé vypadnutí.

„Určitě se to od našeho týmu nečekalo. Není úplně zvykem, aby Olomouc prohrávala, navíc po takovém průběhu. O to víc to samozřejmě mrzí," dodala.

I přesto, že se čekal vyrovnanější vývoj série, ale Olomoučanky do ní rozhodně jako favoritky nenastupovaly. Na vině byla zejména jejich dlouhodobá forma. V základní části si ze třiceti zápasů připsaly hned dvanáct proher. Devět z nich navíc v její druhé polovině. Konečné šesté šesté místo také příliš přesvědčivě nepůsobilo.

Olomoučanky prohrály s Prostějovem i potřetí, sezona jim skončila ve čtvrtfinále

Co se pak týče Českého poháru, dokázala Univerzita sice postoupit do teplického Final four, ve kterém ale po prohrách s brněnským Královým Polem a pražským Olympem braly nepopulární bramborové umístění.

„Nejednalo se úplně o standardní sezonu. To se týče i poháru. Prostě kdykoli jsme se dostaly trochu do úzkých, forma najednou nebyla ideální a hlavně adekvátní. Dost rozhodovalo nastavení v hlavě. Možná jsme také narazily na to, že byl celý tým hráčsky příliš vyrovnaný, což nedělalo dobrotu," vysvětluje.

Tato 26letá hráčka přišla do Olomouce před sezonou od brněnských Šelem, odkud si ji vybral sám kouč Martin Hroch, který ji v minulosti dva roky trénoval ve Šternberku.

„Podepisovala jsem tady s tím, že jsem schopná nastupovat jak na účku, tak i na smeči. Tyto role jsem se pak snažila plnit - doufám tedy že v mezích, jaké trenér vyžadoval. Bohužel si ale myslím, že i ode mě se čekalo více. Hlavně co se týče vytváření potřebného klidu na hřišti. Přece jen jsem tady už druhá nejstarší," hodnotí sama sebe.

FOTO: Skokani rozehráli další sezonu. Proběhla i autogramiáda hrdiny z Japonska

A co přinese z pohledu této hráčky nejbližší budoucnost? To ještě nevím. Z klubu jsem ale zaznamenala nějaké impulsy, že by chtěli, abych zůstala. Je to ale zatím na dost teoretické bázi, protože ještě nemám podepsáno nikde. Řeším ale i nějaké zahraničí," popisuje.

„Jak to ale nakonec bude, nevím. Čeká mě totiž brzy svatba a v příští sezoně budu nastupovat pod jiným příjmením," uzavřela stále ještě Adéla Borovcová.

Zdroj: Deník/David Kubatík