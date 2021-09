Premiérový ročník běžeckého závodu 4DRun Dubanská desítka se velmi povedl. Na trati se ho v hlavní kategorii přestavily na čtyři stovky běžců. Mezi nimi i celebrity jako Michal Ordoš, Jakub Bartoň či nestárnoucí běžecká legenda Petra Kamínková, která ovládla ženskou kategorii. Mezi muži zase kraloval Pavel Dvořák.

Vedle hlavního desetikilometrového běhu se závodilo i v rodinném běhu na 4 kilometry, proběhly i dětské závody na kratších distancích. Vítězům předal ceny bývalý fotbalový trenér Petr Uličný.

"Byla to opravdu vynikající neděle. Vysoký počet běžců, spousta dětí, ale i diváků kolem trati. Jsem moc spokojený," řekl hlavní organizátor Dušan Romanovský. "Věřím, že se nám podaří založit novou tradici," doplnil s tím, že závod bude chtít organizovat i v příštím roce.

Celá akce měla navíc i charitativní podtext. Ve spolupráci s inciativou Děti dětem se podařilo pro nemocného Mikuláše Raka vybrat 25 tisíc korun!

Výsledky:

Dětský běh 50 m (do 5 let)

1. Martin Knapek

1. Lilly Petrželová



Dětský běh 300 m (6-8 let)

1. Josef Slamenec

1. Elena Krajíčková



Dětský běh 600 m (9 – 12 let)

1. Klára Němcová

1. David Ustrnul



Bazoš rodinný běh 4 km

1. Ema Švancarová

2. Jan Kočař

3. Tomáš Kubját



4Drun 10 km

1. Pavel Dvořák

2. Lukáš Švestka

3. Jiří Zaoral

1. Petra Kamínková

2. Sára Galbavá

3. Dagmar Láníková