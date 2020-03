KDY: úterý od 17 hodin

KDE: Knihovna města Olomouce

Nevíte, co přesně si pod pojmem pěstounská péče představit? Nebo přemýšlíte, že byste se sami stali pěstouny? Pak přijďte v úterý do Knihovny města Olomouce, kde se od 17 hodin uskuteční přednáška na téma pěstounská péče. Dozvíte se, co pěstounská péče obnáší i to, jak se výchova takových dětí liší od výchovy vašich biologických dětí. Začátek je od 17 hodin.