Tip na úterý 25. srpna: Rockový koncert v zahradě

Užijte si parádní koncert skupiny The Plastic People of the Universe.

Kapela The Plastic People of the Universe | Foto: Deník/archiv

KDY: úterý od 19 hodin

KDE: zahrada Městského klubu Uničov

ZA KOLIK: na místě 200 korun Nevíte co s dnešním večerem? V zahradě Městského klubu Uničov dnes od 19 hodin vypukne koncert skupiny The Plastic People of the Universe. Kapela, která vznikla v roce 1968, se stala během doby jednou z nejoriginálnějších nejen na české rockové scéně. Na závěr večera vystoupí jako host skupina Povinná Slepota.

Autor: Adéla Faltysová