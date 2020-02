KDY: úterý od 17 hodin

KDE: vědecká knihovna, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Cestovatel Michal Štěpánek vás dnes od 17 hodin provede Libanonem, zemí hor, cedrů a uprchlíků. Dozvíte se také zajímavosti o místní gastronomii a zdejších památkách. Podíváte se do nablýskané metropole Bejrút, města Tripolis, do starodávného Byblosu či do klidného Zahlé. Přednáška se uskuteční ve Vědecké knihovně v Olomouci.