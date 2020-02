KDY: středa od 13 hodin

KDE: vědecká knihovna, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

Zajděte si do Vědecké knihovny v Olomouci na přednášku Jak předejít dluhové pasti, která se uskuteční ve středu od 13 hodin v přednáškovém sále. Dozvíte se užitečné informace o dluhové problematice i to, jak poradit člověku, který se dostal do nepříznivé finanční situace. Přednáška se uskuteční ve spolupráci s organizací Člověk v tísni.