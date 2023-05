Největší a nejsilnější vesmírnou raketu, jakou kdy člověk postavil, začíná testovat americká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle smlouvy s NASA má za dva roky dopravit lidskou posádku na povrch Měsíce. Dalším cílem bude Mars.

Raketa Starship společnosti SpaceX | Foto: Profimedia

Kdyby vesmírná plavidla unesl pouhý elán a sny jejich tvůrců, lodě Muska by už nejspíše úspěšně přistávaly na svých základnách na vnějším okraji Sluneční soustavy. Přesto jeho Starship může brzy přepsat dějiny zkoumání vesmíru, jak je dosud známe.

Na čtvrtek je naplánovaný teprve první zkušební let Starship, ale plány s ní má americký miliardář obrovské.

„Elon Musk o Starship mluví už pět let, dělá propracované prezentace o jejím designu a účelu a často se unáší jejími možnostmi, pokud jde o nesení nákladu a lidí na Mars. Dokonce řekl, že jediným důvodem, který měl pro založení společnosti SpaceX, byl cíl vyvinout zařízení jako Starship, které by pomohlo založit lidské osídlení na Marsu,“ připomněla CNN.

Zdroj: Youtube

Musk totiž vychází z předpokladu, že pokud má lidstvo přežít, musí osídlit více planet. Jak poukázala BBC, tvrdí, že lidské osídlení dalších světů, třeba Marsu, může uchovat civilizaci v případě, že Země zažije kataklysma například v podobě dopadu velkého asteroidu. „Dějiny se ocitnou na rozcestí. Zvolit jednu z cest bude znamenat zůstat navěky na Zemi. Pak jednou dojde k nějaké události, při níž vše zanikne,“ řekl Musk v roce 2016.

„Alternativou je stát se civilizací cestovatelů vesmírem a multiplanetárním druhem a já doufám, že se shodneme, že to je správná cesta, kterou se ubírat,“ dodal zakladatel SpaceX. Často také mluvil o svém snu stavět na Marsu města. Má za to, že taková osídlení budou vyžadovat velké počty obyvatel, aby byla samostatná a udržitelná.

Plavidlem, které má Muskovy sny naplnit, je právě Starship, kombinace nosné rakety a vesmírné lodi. Na Mars je schopná dopravit až sto lidí, vysvětlila BBC.

„Je to systém navržený tak, aby byl plně a rychle znovu připravený k dalšímu využití. Znamená to, že hlavní prvky konstrukce nemohou být ani odhozeny do moře, ani nesmí shořet, jak se děje s jinými nosnými systémy, ale vrací se na zem, aby mohly znovu vzlétnout. Rychlá opakovaná využitelnost znamená, že po návratu z vesmíru lze Starhsip doplnit palivem a v krátkém čase znovu vyslat k dalšímu letu, podobně jako letadlo. To také snižuje náklady celého podniku,“ představila BBC hlavní rysy systému Starship.

Na Mars za devět měsíců

Základem systému je nosná raketa nazvaná Super Heavy. Je to masivní 69 metrů vysoký válec naplněný 33 motory Raptor z dílny SpaceX. Sestavená Starship s nosnou raketou Super Heavy se tyčí do výšky 120 metrů a představuje větší a mohutnější systém, než byly obrovské nosné rakety Saturn V používané pro lunární mise Apollo v šedesátých a sedmdesátých letech. I nosné rakety mají být připravené k opakovanému použití.

Ambicí Muskova projektu je zachytávat je zpět na odpalovací rampě pomocí obřích paží zvaných Mechazilla.

Po dopravení vesmírného plavidla na oběžnou dráhu celý příběh teprve začíná. „Když jen doletíte se Starship na oběžnou dráhu a nic nedotankujete, je to docela fajn - máte 150 tun na nízké oběžné dráze a žádné palivo, abyste mohli někam pokračovat,“ vysvětloval podle BBC Musk v roce 2017. „Když pak pošlete tankovací lodi a doplníte palivo na orbitě, můžete ji naplnit zase úplně celou a dostanete 150 tun nákladu až na Mars,“ plánoval Musk.

Raketa Starship společnosti SpaceXZdroj: ČTK/SpaceX/Handout/Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Jak britská stanice doplnila, jedna cesta na Mars by měla trvat asi devět měsíců a v kabinách vesmírné lodi by mohlo cestovat sto lidí. „Systém lze použít i pro vesmírnou turistiku, Musk slíbil cestu kolem Měsíce japonskému miliardáři Jusaku Meazewovi. Může také podniknout vysokorychlostní cesty mezi různými destinacemi na Zemi. Musk tvrdí, že Starship bude nakonec lidi dopravovat do cílů ve „větší Sluneční soustavě“ včetně plynových obrů, jako je Jupiter, ale to je dlouhodobý cíl,“ vylíčila BBC další možné schopnosti Starship.

Zpátky na Měsíc

Prvním cílem ovšem zůstává prozatím Měsíc. A pro systém, který má před sebou teprve první pokus o oblet Země, jsou termíny docela napnuté. Mise NASA Artemis III s lidským přistáním na Měsíci je předběžně plánovaná na rok 2025. „Smlouva s NASA o využití Starship ponechává většinu vývoje lodi v rukou SpaceX. Smlouva za 2,9 miliardy dolarů byla později rozšířena o druhé lunární přistání v roce 2027,“ uvedla CNN.

Prezidentka SpaceX Gwynne Shotwellová už dříve uvedla, že doufá, že společnost podnikne více než sto orbitálních letů se Starship, než do ní umístí lidskou posádku. „Nemyslím, že bychom příští rok měli sto letů, ale třeba jich v roce 2025 stovka bude,“ zmínila.

NASA plánuje, že astronauti odstartují v její raketě a na orbitě Měsíce přestoupí do Starship, která je dopraví na lunární povrch a zpět.