Modrá planeta. Tuto přezdívku získala Země díky tomu, jak vypadá při pohledu z vesmíru. Oceány, které tvoří většinu jejího povrchu, se totiž jeví modré. A i když se jen řekne moře či oceán, většina lidí si automaticky představí modrou či tyrkysovou barvu vody. Jenomže stačí, aby si někdo nabral trochu mořské vody třeba do lahve, a hned se ukáže, jak je to ve skutečnosti – tedy že i mořská voda je průzračná, bezbarvá.

Proč se tedy zdá, že je moře modré? Na tento dotaz odpovídá dvanáctý díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí.

Sluneční světlo, které na oceány dopadá, je tvořeno škálou barev. Lidské oko ji sice nevidí, jde ale o celé spektrum. A voda jej různě pohlcuje. „Absorbce světla je silnější pro dlouhé vlnové délky dopadajícího světla, tedy od červené dále. Krátkovlnné délky, modrá, fialová, se více rozptýlí, a proto tuto barvu vnímáme,“ vysvětluje pro Deník docent Petr Mikulík z Ústavu fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty brněnské Masarykovy univerzity.

Vše je samozřejmě ale ještě o stupeň komplikovanější. To, jak se voda vzhledem ke světlu chová, je dáno i tím, co se v ní nachází. „V oceánech je voda kontaminovaná organickými i anorganickými látkami a částicemi,“ poznamenává Mikulík.

V roce 2019 publikovali vědci z prestižního Massachusettského technologického institutu studii, podle níž to, co se v oceánech nachází, do konce století zapříčiní, že některé oceány se lidstvu začnou zdát zelené. Naoko tak změní barvu. Důvodem má být právě to, že látky a částice v oceánech přispívají k tomu, jak voda pohlcuje světlo.

Za změnou podle amerických odborníků bude stát globální oteplování a s ním spojené zvýšené koncentrace fytoplanktonu ve vodě – fytoplankton totiž odráží zelenou barvu.

„Studie předpokládá, že v některých regionech, například v subtropických oblastech, se voda bude jevit ještě více modrá, protože tam bude méně fytoplanktonu. Blízko pólů pak zase bude vypadat ještě zelenější, než nyní, jelikož oteplování do těchto míst přivede ještě více fytoplanktonu,“ shrnuje web Phys.org.