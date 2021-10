„Zezadu narazila do vozidla Škoda Octavia, které před ní zastavilo. Mladá žena se při nehodě zranila, alkohol u obou řidičů vyloučila dechová zkouška. Hmotná škoda je předběžně vyčíslena na patnáct tisíc korun,“ informovala policejní mluvčí Petra Vaňharová. Policisté nehodu vyřešili uložením blokové pokuty na místě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.