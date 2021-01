„Podle prvotních informací se z nákladní soupravy při jízdě z kopce uvolnilo několik částí ledu, které dopadly na levou zadní stranu zaparkovaného vozidla. Došlo k poškození levé zadní skleněné výplně, karoserie, levé části nárazníku a levého zadního světlometu. Škoda je předběžně vyčíslena na deset tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí Petra Vaňharová s tím, že řidiče nákladního vozidla čeká správní řízení.

Zároveň apelovala na všechny řidiče, aby auto před jízdou zbavili nečistot, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Také by neměli řídit automobil, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by mohl při pádu ohrozit bezpečnost na silnicích.