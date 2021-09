Ve Velkomoravské se srazila tři auta

K nehodě tří vozidel vyjížděli v úterý před půl druhou odpoledne do Velkomoravské ulice olomoučtí dopravní policisté. Pětačtyřicetiletý řidič nákladního automobilu DAF s návěsem tam měl při přejíždění z levého do pravého jízdního pruhu ve směru k Tovární ulici narazit do automobilu Škoda Rapid.

Nehoda ve Velkomoravské ulici v Olomouci, 21. září 2021 | Foto: Policie ČR