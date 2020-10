Cestou z Hněvotína směrem na Lutín havaroval domíchávač převážející beton.

Havarovaný domíchávač mezi Hněvotínem a Lutínem, 6. 10. 2020 | Foto: HZS Olomouckého kraje

Auto se v úterý dopoledne převrátilo do příkopy a narazilo do stromu. Při nehodě utrpěl zranění řidič. Ještě než si ho převzali do péče záchranáři, poskytli mu předlékařskou pomoc hasiči.