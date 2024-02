Policisté stále vyšetřují okolnosti tragické nehody, která se stala v pondělí 29. ledna ráno na silnici mezi Topolany a Křelovem.

Tragická nehoda na silnici mezi Topolany a Křelovem, 29. ledna 2024 | Foto: HZS Olomouckého kraje

48letý řidič octavie tam dostal smyk na namrzlé silnici a po čelním nárazu vozu do stromu zemřel.

Policie hledá případné svědky, kteří by mohli sdělit jakékoliv informace k havárii.

"Prosíme, aby nás nás kontaktovali osobně na dopravním inspektorátu v Olomouci nebo telefonicky na číslech 974 766 579, 974 766 251, případně na email: marketa.malarikova@pcr.cz a nebo na bezplatné lince 158," vyzvala mluvčí policie Miluše Zajícová.

Neštěstí se stalo kolem deváté hodiny ráno. Řidič octavie jel od Topolan směrem na Křelov a na kluzké silnici dostal smyk.

„Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu namrzlé vozovky. Při průjezdu levotočivou zatáčkou se s vozem dostal do protisměru. Následně se smykem vrátil do svého pruhu, vyjel vpravo mimo komunikaci a přední částí narazil do kmene stromu,“ popsala policejní mluvčí.

Osmačtyřicetiletý řidič octavie utrpěl vážná zranění, kterým bohužel na místě podlehl.