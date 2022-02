Tonoucí ženu začali policisté na břehu ihned oživovat. Do péče si ji pak převzali záchranáři, kterým se podařilo obnovit životní funkce.

Žena byla poté hospitalizována na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny olomoucké fakultní nemocnice.

"Stav pacientky je kritický,“ sdělil Deníku ve čtvrtek večer mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Oznámení o tonoucí osobě u splavu v Bystrovanech přijala policie po půl páté odpoledne od záchranné služby.

"Policisté, kteří přijeli na místo z řeky vytáhli ženu v bezvědomí. Ihned zahájili její resuscitaci a pokračovali v ní až do příjezdu záchranářů, kteří si ji následně převzali do své péče a dál pokračovali v oživování. Žena s obnovenými životními funkcemi byla převezena do nemocnice," popsala mluvčí policie Miluše Zajícová.

Hasiči s policisty pak na člunu propátrávali dál řeku, zdali ve vodě není ještě někdo další.

"To se naštěstí nepotvrdilo. Šetřením na místě a na základě sdělení svědka události měla žena spadnou do řeky poté, co se snažila z vody vytáhnout svého psa," uvedla policejní mluvčí.

O tom, že žena byla zřejmě na procházce se psem, který měl spadnout do vody, hovoří i místní.

„Nemám informace, že by se jednalo o obyvatelku Bystrovan. Zřejmě se kolem řeky vydala na vycházku z Olomouce. Co vím od našich hasičů, pro záchranu ženy se udělalo maximum. Snad to dobře dopadne,“ uvedl starosta Bystrovan Radek Sklenář.

Déšť ve čtvrtek zvýšil hladinu řeky Bystřice. Ve Velké Bystřici odpoledne stoupala ke 150 centimetrům, nedosahovala prvního, tedy nejnižšího povodňového stupně, do kterého chybělo 20 centimetrů.