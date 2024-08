Okresní soud v Olomouci se tragickou nehodou začal zabývat na konci června, v úterý probíhaly výslechy svědků a to jak cestujících z tramvaje, tak řidičů osobních vozidel, kteří kolem výstaviště Flora v tu dobu projížděli.

U soudu vypovídala například žena středního věku, která tehdy jela ve stejné tramvaji. Vzpomněla na to, jak seniorka odešla od prostředních dveří k předním. „Když byla na druhém schodu, ozvalo se výstražné znamení a ona vystoupila. Dveře se zavřely, uslyšeli jsme výkřik. Mladík přede mnou vyskočil a mačkal výstražné tlačítko, tramvaj jela dál. Volala jsem na policii a křičela do telefonu, že tramvaj nezastavuje. Dojeli jsme na zastávku Wolkerova, tam tramvaj zastavila. Jedna paní vyběhla za řidičem, později přijela policie,“ řekla žena středního věku.

Další svědkyně popisovala okolnosti nehody podobně. Vzpomněla také na to, že u zastávky Okresní soud došlo k tomu, že dveře tramvaje sevřely při nastupování jiné cestující nákupní tašku na kolečkách. „Zvolala, že ji tam snad řidič nezavře. Na zastávce u výstaviště Flora seniorka mačkala tlačítko u prostředních dveří. Ty se neotevřely, tak rychle šla k předním dveřím a vystupovala. Pak jsem slyšela výkřik, tramvaj se prudce rozjela. Na zastávce Wolkerova jsem běžela za řidičem. Nevěděl, co se stalo,“ popisovala třicátnice.

Jako svědci byli předvoláni také řidiči, kteří tehdy jeli v osobních autech za tramvají směrem k výstavišti. Před zastávkou čekali, až všichni cestující vystoupí a tramvaj se zase rozjede. „Seniorka vystupovala na poslední chvíli. Šlápla na hranu obrubníku zastávky a spadla pod tramvaj. Ta se pak rozjela,“ popsal muž středního věku.

To, že seniorka vystupovala v době, kdy už bylo slyšet výstražné znamení, potvrdil také další svědek. „Paní vystupovala na poslední chvíli. Mám dojem, že ztratila rovnováhu, šlápla na obrubník a upadla mezi tramvaj a nástupní ostrůvek. Tramvaj se pak rozjela,“ vzpomněl řidič.

Líčení odročeno na září

U soudu se detailně řešilo také to, co řidič tramvaje D. R. tehdy mohl nebo nemohl vidět ve zpětném zrcátku. „Bohužel jsem paní v zrcátku neviděl, jsou to zlomky vteřiny. Ve chvíli, kdy byla mezi vozy, už bych ji ve zpětném zrcátku také neviděl. Když zazní zvukový signál a rozsvítí se světelný signál, předpokládám, že to budou cestující respektovat,“ řekl obžalovaný.

Hlavní líčení pak bylo odročeno na září, kdy proběhnou výslechy soudních znalců a dalšího svědka. Soud také zvažuje provést vyšetřovací pokus s tramvají stejného typu.

Sedmatřicetiletý řidič tramvaje čelí obžalobě z trestného činu usmrcení z nedbalosti, vinu odmítá a brání se tím, že seniorka vystupovala v době, kdy už zazněla výstraha vyzývající k opuštění dveřního prostoru.

Podle závěru policejního prověřování nestihla šestaosmdesátiletá žena včas vystoupit z druhého vozu tramvajové soupravy. „V důsledku toho ji zachytily za horní polovinu těla zavírající se dveře, které ji však nepřivřely. Vlivem kontaktu se zavírajícími dveřmi došlo k rozkolísání stability seniorky. Ta nedošlápla na vyvýšenou zastávku, ale upadla pod rozjíždějící se tramvaj. Zraněním na místě podlehla,“ popsala již dříve okolnosti nehody policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Podle státního zástupce Jaroslava Rašendorfera se však řidič tramvaje v kritický okamžik, kdy seniorku mohl vidět, tímto směrem nepodíval.

Vedení DPMO v reakci na sdělení policie uvedlo, že závěr vyšetřování kriminalistů jak k neštěstí došlo, více odpovídá vlastnímu internímu šetření DPMO. Řidič podle zjištění dopravního podniku při jízdě neporušil nastavená pravidla. „Tragická nehoda nás velmi mrzí, ale z naší strany nebylo zjištěno žádné pochybení řidiče vzhledem k nastaveným bezpečnostním pravidlům a postupům. Proto má řidič naši plnou podporu v probíhajícím řízení v dané věci," reagoval DPMO na závěry policie.