Náročný noční zásah mají za sebou záchranáři, kteří vyjížděli v sobotu kolem půl jedenácté večer k nehodě osobního auta do olomoucké místní části Černovír. Řidička zřejmě jela příliš rychle, nezvládla jízdu a po karambolu skončila v příkopu.

U vážné nehody zasahovali v sobotu v noci záchranáři v Olomouci - Černovíře. | Foto: HZS Olomouckého kraje

„Auto se při kolizi převrátilo na střechu a skončilo zdemolované v příkopu. S pomocí hydraulických nástrojů jsme z něj vyprostili zraněnou osobu, kterou jsme předali do péče lékařů záchranky. Vůz jsme pak s pomocí speciálu vytáhli z příkopu,“ vylíčila krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Podle prvotních informací policie řidička, která jela ve směru z Olomouce do Chomoutova, patrně nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem.

„Dostala na silnici smyk, přejela do protisměru a skončila v příkopu. Porazila směrový sloupek, narazila do oplocení a následně do stromu. Pak se i s autem převrátila na střechu,“ shrnula krajská policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Po vyproštění převezla řidičku záchranka do Fakultní nemocnice v Olomouci, její zranění naštěstí nejsou vážná.

„Škoda je půl milionu korun a dechová zkouška vyloučila, že by před jízdou požila alkohol,“ doplnila mluvčí Petra Vaňharová s tím, že bližší okolnosti nehody se i nadále šetří.