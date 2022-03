„Bez zastavení měla vjet do čtyřramenné křižovatky, kde se střetla s osobním vozidlem značky peugeot. Za volantem seděla sedmapadesátiletá žena, která jela po hlavní silnici ve směru od Prostějova. Při nehodě se zranila jak řidička fabie, tak oba její spolucestující. Zraněné si převzala do péče zdravotnická záchranná služba, která je převezla do olomoucké Fakultní nemocnice,“ sdělila policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Alkohol za volantem vyloučila u obou řidiček dechová zkouška, škoda je předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun. Policisté již zahájili úkony trestního řízení, řidičku fabie podezřívají ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

„V případě prokázání viny a odsouzení hrozí ženě půl roku až čtyři léta vězení nebo peněžitý trest,“ dodala policejní mluvčí.