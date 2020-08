Dopravní nehoda při výjezdu z parkoviště. Včera ve středu vyjela řidička z parkoviště na ulici Mlýnská.

Dopravní nehoda při výjezdu z parkoviště na ulici Mlýnská v Prostějově. 27.8.2020 | Foto: Policie ČR

Dvaatřicetiletá žena nezvládla řízení a narazila do vpravo stojícího osobního auta a následně do dalšího. Při nárazu do druhého vozu ho posunula a narazilo do dalšího stojícího auta.