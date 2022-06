„V důsledku nepřiměřené rychlosti po průjezdu zatáčkou vyjelo auto do protisměru, kde narazilo nejprve do betonového obrubníku a poté bylo odvrženo do zdi jednoho z domů. Řidič se při nehodě zranil, po ošetření na místě byl převezen na další vyšetření do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ sdělila policejní mluvčí Marie Šafářová.

Dechovou zkoušku na alkohol u řidiče nemohli policisté kvůli jeho zraněním provést, proto byl nařízen odběr biologického materiálu. Při nehodě se nikdo jiný nezranil, celková škoda je předběžně vyčíslena na 75 tisíc korun. „Okolnosti nehody stále prověřujeme,“ dodala policejní mluvčí.