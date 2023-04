Namol opilý řidič s dítětem v autě boural v pondělí 3. dubna vpodvečer u Určic na Prostějovsku. Z místa se snažil ujet. Policie ho ale díky pohotovému svědkovi dopadla.

Namol opilý senior, který převážel dítě, boural 3. dubna vpodvečer mezi Prostějovem a Určicemi. | Foto: Policie ČR

Šestašedesátiletý muž mířil v mercedesu od Prostějova k Určicím. V mírné levotočivé zatáčce přejel do protisměru a narazil do travnatého břehu. Auto se potom přetočilo do protisměru.

„Bylo po havárii pojízdné, a tak řidič pokračoval v cestě, tentokrát směrem na Prostějov. Vzhledem k tomu, že celou událost zaznamenal svědek a oznámil ji na linku 158, byl řidič zakrátko po nehodě zastaven policejní hlídkou, a to nedaleko místa, kde se stala,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajíčková.

Řidič vjel v Horce přímo před vlak, zranil se on i spolujezdkyně

Dechová zkouška ukázala, že řidič je opilý. Nadýchal 2,59 a 2,61 promile.

„K požití alkoholu před jízdou se senior přiznal. Nezletilému spolujezdci byla kvůli nevolnosti přivolána záchranná služba,“ doplnila policejní mluvčí.

Šofér se podrobil odběru biologického materiálu v nemocnici a hned přišel o řidičský průkaz. Hmotná škoda je asi padesát tisíc korun.

Policisté případ vyšetřují jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí až tři roky za mřížemi.