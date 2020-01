Dopravní nehoda, při které se zranili tři lidé, se stala v neděli po čtrnácté hodině na silnici 46 před sjezdem na obec Dolany na Olomoucku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

“Došlo zde k řetězové srážce tří aut. Tu pravděpodobně způsobilo poslední z vozidel, které narazilo do auta před ním, a to poté do vozidla ještě před ním. Řidič posledního auta při dechové zkoušce na alkohol nadýchal více než 2,5 promile. Navíc měl také pozitivní test na kanabis,” informoval policejní mluvčí František Kořínek.