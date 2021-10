„Podle prvotních informací nedala pětačtyřicetiletá řidička osobního vozidla značky jeep při odbočování vlevo přednost tramvaji, která jela ve stejném směru. Při střetu se řidička osobáku zranila a byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Žena při dechové zkoušce nadýchala téměř jednu a půl promile, u řidiče tramvaje byl alkohol dechovou zkouškou vyloučen,“ informovala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.