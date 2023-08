K děsivě vyhlížející dopravní nehodě došlo ve čtvrtek pozdě večer v Brněnské ulici v Olomouci, kde řidička na rovném úseku prorazila s vozem BMW zábradlí u tramvajové zastávky, kde stáli cestující. Dva lidé byli zraněni. Poranění utrpěla i dvaašedesátiletá řidička. Záchranáři je převezli do nemocnice

K děsivě vyhlížející nehodě došlo ve čtvrtek 10. srpna večer v Brněnské ulici v Olomouci, kde řidička prorazila zábradlí u tramvajové zastávky. Kromě ní byli zraněni dva lidé stojící na zastávce. | Foto: HZS Olomouckého kraje

K nehodě ve 21:30 vyjížděli olomoučtí hasiči. „Ve směru do centra vrazil vůz do zábradlí u tramvajové zastávky. Zraněni byli tři lidé, a to řidička auta a dva cestující ve věku 20 a 22 let stojící na zastávce. Poskytli jsme jim první pomoc,“ informovala mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Zraněné předali zdravotnické záchranné službě, která je následně přepravila do nemocnice. Nikdo naštěstí nebyl ohrožen na životě.

Mladá žena, která stála na zastávce, utrpěla pohmožděniny a poranění ramene. „Muže, který seděl, odhodil náraz zhruba o metr, měl chvilkové bezvědomí. Utrpěl otřes mozku s úrazem hlavy,“ sdělila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková. „Řidička měla pohmožděniny, byla otřesena. Nikdo nebyl v ohrožení života,“ uzavřela.

Čekali na tramvaj, srazilo je auto

Podle policie dvaašedesátiletá řidička jela v levém jízdním pruhu ve směru od Prostějova do centra Olomouce. „Z dosud nezjištěných příčin vjela s vozidlem vlevo mimo komunikaci, kde na tramvajové zastávce Pionýrská postupně narazila do kovového zábradlí, laviček, automatu na jízdenky a přitom srazila dva chodce čekající na tramvaj,“ popisoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Zranění chodci ve věku 20 a 22 let i řidička byli po nehodě převezeni do Fakultní nemocnice v Olomouci. Řidička podle policie nebyla pod vlivem alkoholu.

Policisté odhadli celkem škodu na 300 tisíc korun. „Nehoda zůstává nadále v šetření olomouckých dopravních policistů,“ dodal Hejtman.

Kusy zábradlí letěly až do podchodu

BMW prakticky zdemolovalo kovové zábradlí. Náraz byl tak silný, že jeho kusy létaly do podchodu.

„Uklízeli jsme následky na zastávce a ráno jsme instalovali provizorní hrazení místo chybějícího zábradlí,“ popisovala mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. „Na tramvajový provoz neměla nehoda vliv,“ dodala mluvčí.

Nehoda, zveřejněné fotografie zdemolované zastávky a auta, okamžitě vyvolaly diskuse na sociálních sítích. Olomoučané popisovali, že ránu slyšeli až na Tabulovém vrchu, a spekulovali o možné příčině. V příspěvcích někteří volali po měření rychlosti ve večerních hodinách a pevnější zábraně mezi ostrůvkem a hlavním příjezdem do centra města ve směru od Prostějova a Brna. „Takhle se zase čeká, až tam v čase, kdy je zastávka plná, vletí auto a smete a zabije několik lidí,“ poznamenal jeden z pisatelů.