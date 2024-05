Dvě havárie v hustém dešti se staly na dálnici mezi Olomoucí a Mohelnicí.

Nehoda na D35 u Unčovic, 6.5.2024 | Foto: Policie ČR

Po smyku na mokré silnici tam v pondělí skončila ve svodidlech dvě auta. Při nehodách se naštětsí nikdo nezranil, nehody ale na několik hodin omezily na D35 provoz. Celkovou škodu policisté vyčísili na tři čtvrtě milionu korun.

První bouračka se stala po osmé večer na D35 za sjezdem na Mladeč ve směru na Mohelnici.

Podle policie tam 48letý řidič opelu jel v hustém dešti přiliš rychle a dostal v smyk.

"Pravou stranou auta narazil do kovových svodidel, od kterých se odrazil do levého jízdního pruhu a svou levou stranou narazil do středových svodidel, kde se zastavil," popsala policjení mluvčí Ivana Skoupilová.

Nehoda v místě omezila provoz na dvě hodiny. "Vznikla hmotná škoda na vozidle a svodidlech v celkové předběžné výši 200 tisíc korun. Přítomnost alkoholu u řidiče byla vyloučena provedenou dechovou zkouškou," uvedla mluvčí policie.

Liják zatopil část školy, bouřky v Olomouckém kraji jinak bez větších škod

K další havárii na dálnici D35 vyjížděli policisté před 22. hodinou, tentokrát tam v lijáku "uklouzla" škodovka za sjezdem na Unčovice ve směru na Olomouc.

50letý řidič po smyku vyjel vpravo mimo dálniční pruh a narazil do postranních svodidel.

"Ve stejný čas tudy projížděl 28letý řidič s nákladní soupravou, který se snažil havarovanému vozidlu vyhnout. Avšak najel na jeho plastové úlomky, čímž došlo k poškození pravého zadního kola na tahači. Dechové zkoušky u řidičů vyloučily přítomnost alkoholu. Způsobená hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 520 tisíc korun," sdělila mluvčí Skoupilová.

Dálnice byla po této havárii ve směru na Olomouc téměř tři hodiny uzavřena.

Bouračky u Olomouce na stejném místě, cestující vezli do nemocnice