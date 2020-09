Tragická nehoda se stala v sobotu 19. září krátce před třetí hodinou odpoledne na Červenohorském sedle. Zemřel při ní mladý motocyklista.

Šestadvacetiletý řidič na motocyklu značky Aprilia při jízdě ve směru na Kouty nad Desnou narazil do svodidel.

"Zraněnému motorkáři se ani přes veškerou snahu policistů, kteří prováděli hlídkovou činnost nedaleko místa havárie, projíždějící zdravotnice, dalších přítomných osob ani přivolaných záchranářů již nepodařilo pomoci," kontatovala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Na místo ihned vyrazili také hasiči, zdravotničtí záchranáři, členové horské služby a vrtulník letecké záchranné služby.

Kvůli vyšetřování havárie byla silnice přes Červenohorské sedlo na více než hodinu uzavřena, poté policisté řídili provoz kyvadlově. Provoz zcela obnovili po 18. hodině.

Další dva zraněné odvážel vrtulník

V sobotu bourali také dva motorkáři na Prostějovsku. Jeden skončil i se spolujezdkyní v poli u Rozstání, druhý narazil u Jesence do škodovky.

„Krátce před čtrnáctou hodinou čtyřiačtyřicetiletý řidič motocyklu Honda VTX 1300S jel směrem z obce Otinoves na obec Rozstání. Motocyklista po předjetí osobního vozidla stále pokračoval v levém jízdním pruhu a z dosud nezjištěných příčin najel na levou krajnici a s motocyklem havaroval do pole. Motocyklista vezl spolujezdkyni a oba byli při nehodě zraněni,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že řidič motocyklu byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci a spolujezdkyně byla převezena do nemocnice v Prostějově.

Řidič nebyl pod vlivem alkoholu. Škoda byla odhadnuta na 40 000 korun.

K další nehodě motocyklisty policisté vyjížděli pár minut po šestnácté hodině.

„Mladistvý řidič motocyklu Aprilia RS125 jel ve směru z obce Jesenec na Konici. Na rovném úseku zřejmě nedodržel bezpečnou vzdálenost mezi vozidly a přední částí motocyklu narazil do vozidla Škoda Felicia. Po nárazu upadl na komunikaci a narazil do přívěsného vozíku, který byl tažen protijedoucím vozidlem VW Passat,“ okomentoval bouračku mluvčí Libor Hejtman.

Mladý řidič byl letecky transportován do Fakultní nemocnice v Olomouci.

„Zdali řídil pod vlivem alkoholu, zjistíme, až z výsledku vzorku krve, neboť řidič nebyl schopen orientační dechové zkoušce na alkohol. Při nehodě vznikla škoda 35 000 korun,“ doplnil Hejtman.

Terénní vyjížďka do stromu

Vážnou nehodou skončila i páteční projížďka po lese pro dvaatřicetiletého motocyklistu. Krátce po půl sedmé jízdu na svém stroji značky Yamaha YZ 450 v porostu poblíž Rejchartic na Šumpersku s největší pravděpodobností v důsledku nepřiměřené rychlosti nezvládl.

Vyjel mimo lesní cestu a s motocyklem narazil do stromu. Při havárii se muž vážně zranil.

"Na místo si sám přivolal záchranáře, kteří jej po prvotním ošetření za asistence hasičů přepravili do nemocnice. Při šetření okolností této havárie policisté mimo jiné zjistili, že zraněný není držitelem příslušného řidičského oprávnění, nerespektoval zákaz vjezdu a k jízdě užil motocykl bez přidělené registrační značky," přiblížila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Muž je podezřelý hned z několika přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a z přestupku proti zákonu o lesích.

SUV smetlo dva hochy na motorkách

U zraněných mladých motocyklistů zasahovali zchranáři v pátek také mezi Kojetínem a Popůvkami.

Osmačtyřicetiletý řidič SUV Hyundai Tuscon tam po 13. hodině předjížděl v mírné zatáčce jiný osobní vůz. Jel však příliš rychle, a tak vyjel mimo komunikaci.

Při snaze manévr "vybrat" se se svým autem dostal do neřízeného smyku. Neovládaný automobil u krajnice porazil dva stojící motocykly Yamaha. Ty náraz odhodil do příkopu.

"Jednomu ze sedmnáctiletých řidičů motocyklů se podařilo před neovládaným vozidlem uskočit, druhý byl sražen a odhozen společně s motocykly," uvedl policejní mluvčí František Kořínek. Po střetu s motocykly se Hyundai vrátil do levého jízdního pruhu, kde se převrátil.

Sražený motocyklista při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterým byl převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na sedm set tisíc korun.