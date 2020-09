Nehoda se stala v pondělí před šestnáctou hodinou.

38letý šofér Škody Fabia jel od Strukova směrem na Hnojice a v levotočivé zatáčce se dostal do protisměru.

Přejel přes chodník a narazil do drátěného plotu, elektrického rozvaděče a i do dřevěné brány přilehlého domu.

Přivolaným policistům šofér "nadýchal" téměř jedno promile. To však nebyl jediný jeho prohřešek.

"Policisté navíc zjistili nejen to, že řidič má soudem vysloveny hned dva platné zákazy řízení všech motorových vozidel, a to až do července 2026, ale také to, že je na něj vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody." uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková.

Řidiče tak hlídka promptně eskortovala do vazební věznice.

"Při nehodě nedošlo ke zranění osob, celková hmotná škoda je v současné době odhadována na předběžně 161 000 korun. Vozidlu bylo, po provedené prohlídce, zadrženo osvědčení o registraci vozidla," doplnila mluvčí policie.