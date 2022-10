"Třiadvacetiletá řidička v BMW si pozdě všimla v jejím pruhu stojící kolony vozidel. Začala prudce brzdit, ale to již nestačilo k tomu, aby bezpečně zastavila. Narazila do posledního vozidla stojícího v koloně, které se posunulo na další vůz a ten ještě poskočil a skončil v autě před ním," popsala nehodu policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že dechovými zkouškami se nepotvrdilo, že by některý z účastníků nehody požil alkohol.

Řidičce se po nehodě udělalo nevolno a na místo si přivolala záchrannou službu. Hmotná škoda byla předběžně stanovena na 210 tisíc korun.

Střelba v Krasické vyděsila obyvatele