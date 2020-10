Havárie se stala ve středu večer mezi Vrahovicemi a Vrbátkami na Prostějovsku.

Osmnáctiletý řidič Nissanu nezvládl řízení a v narazil do protijedoucího traktoru.

"Při projíždění mírné a táhlé pravotočivé zatáčky nezvládl řízení zřejmě v důsledku rychlé jízdy a částečně přejel do protisměru, kde narazil do levého předního kola traktoru s přívěsem. Po nárazu bylo vozidlo odhozeno zpět do pravého jízdního pruhu, kde se dostalo do smyku, ve kterém vjelo do levé části vozovky a pokračovalo dál mimo komunikaci," informovovala policejní mluvčí Marie Šafářová.

"Zde po nárazu do stromu bylo odhozeno zpět na silnici, přičemž se přetočilo přes střechu a zůstalo stát na kolech v pravém jízdním pruhu," dodala Šafářová.

Čtyřčlenná osádka vozu byla převezena na ošetření do prostějovské nemocnice.

Řidič traktoru zraněný nebyl. Ovlivnění alkoholem u obou řidičů bylo vyloučeno dechovými zkouškami.

V době šetření nehody byla komunikace oboustranně uzavřena. Škoda byla předběžně stanovena na šedesát tisíc korun. Nehoda je nadále v šetření policie.