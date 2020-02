Jako zázrakem vyvázla posádka jen s lehkými zraněními.

Hrozivě vypadající nehoda se stala po jedné hodině na velkobystřickém přejezdu s ulicí Na Svobodě.

“Podle prvotního zjištění jel řidič osobního vozidla Renault přes železniční přejezd ve směru do obce Velká Bystřice. V daném okamžiku tudy projížděl rychlík R 1329 Praděd ve směru od Olomouce na Ostravu,” popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Jak řidiče, tak jeho dětské spolucestující po srážce odvězli záchranáři do Fakultní nemocnice, kde jim lékaři ošetřili lehká zranění.

Zhruba dvě stovky cestujících v rychlíku mělo větší štěstí, nikdo z nich se nezranil.

“Řidič ani strojvůdce nebyli pod vlivem alkoholu. Za jakých okolností a příčin došlo k dopravní nehodě zjišťují olomoučtí dopravní policisté,” dodal Libor Hejtman.

Cestující z havarovaného rychlíku jedoucího z Olomouce do Ostravy přesedli do náhradních autobusů.



České dráhy očekávají přerušení provozu zhruba do 17. hodiny. Mezi Velkou Bystřici a zastávkou Hlubočky - Mariánské údolí nahradí vlaky autobusy.