„Po vyproštění byl řidič, muž středního věku, imobilizován do celotělové vakuové matrace. Následně byl po celkovém vyšetření a stabilizaci zdravotního stavu transportován na oddělení urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici Olomouc s podezřením na zlomeninu stehenní kosti,“ popisovala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Mikisková.

Na D35 u Velké Bystřice narazila do kamionu dodávka. Řidiče museli vyprostit hasiči. | Foto: HZS Olomouckého kraje

Vážná nehoda se stala v úterý ráno na D35 u Velké Bystřice, kde do kamionu ve vysoké rychlosti narazila dodávka a zůstala zaklíněná pod zadní částí návěsu. Zraněného řidiče, který byl zaklíněný ve zdemolované kabině, vyprostili hasiči.

