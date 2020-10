Devětapadesátiletý řidič osobáku skončil v nemocnici.

K nehodě došlo krátce po 17. hodině, když Škoda Fabia v levém pruhu začala kvůli hustému provozu zastavovat.

„Nákladní vozidlo Mercedes-Benz zezadu narazilo do osobního vozidla. Následkem nárazu bylo osobní vozidlo odmrštěno do pravého jízdního pruhu, kde narazilo do svodidel a poté se odrazilo zpět do levého jízdního pruhu,“ popsala mluvčí policie Irena Urbánková.

Alkohol u šoféra z mercedesu vyloučila orientační dechová zkouška, u zraněné osoby byl nařízen odběr krve.

Celková škoda je odhadována na 160 tisíc korun. „Přesné příčiny nehody, její okolnosti a souvislosti jsou nadále v šetření,“ doplnila Urbánková.