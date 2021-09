„Krátce po půl sedmé jel osmašedesátiletý řidič s vozem Škoda Fabia od obce Dolany ke křižovatce se silnicí první třídy číslo 46. V křižovatce nedal přednost motocyklu KTM 950, který jel po hlavní silnici ve směru na Olomouc. Třicetiletý řidič motorky při nehodě utrpěl zranění a byl převezen na ošetření do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ informovala policejní mluvčí Marie Šafářová.

Srážka fabie s motorkou na hlavním tahu z Olomouce do Šternberka u odbočky na Dolany. | Foto: Policie ČR

