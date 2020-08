K havárii osobního auta, ke které došlo na silnici mezi Týnečkem a Hlušovicemi na Olomoucku v sobotu krátce před osmou hodinou ráno, vyjeli policisté společně s hasiči a záchranáři.

Nehoda mezi Týnečkem a Hlušovicemi, 29.8.2020 | Foto: HZS Olomouckého kraje

„Zranil se při ní mladý řidič, který se na namoklé vozovce dostal s vozem do smyku, v něm vyjel ze silnice a narazil do stromu. Po nárazu zůstal ve vozidle zaklíněn. O jeho vyproštění se postarali hasiči, kteří jej následně předali do péče záchranářů,“ popsala nehodu krajská policejní mluvčí Jiřina Vybíralová.