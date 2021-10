Před půl desátou se tam srazila dodávka s osobním autem, to po nárazu trefilo náklaďák ve vedlejším pruhu. Při havárii se dva lidé z osobního vozidla zranili.

„Podle dosavadního šetření jel řidič dodávkového vozidla v levém jízdním pruhu nepřiměřenou rychlostí a narazil do před ním jedoucího osobního vozidla. To bylo odhozeno do nákladního vozidla, které popojíždělo v koloně v pravém jízdním pruhu,“ popsal nehodu policejní mluvčí Libor Hejtman.

Na místě zasahovali olomoučtí profesionální hasiči i zdravotnická záchranná služba.

„Po střetu osobního, dodávkového a nákladního vozidla jsme vyprostili dvě zaklíněné osoby,“ informoval mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Nikdo z řidičů podle něj nebyl pod vlivem alkoholu. Dálnice byla na 264. kilometru ve směru na Hradec Králové uzavřena od půl desáté dopoledne do půl druhé odpoledne.