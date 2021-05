K nehodě vyjížděli policisté a záchranáři v pondělí ráno do Staměřic na Přerovsku.

Šofér nákladního vozu jel po cestě do obce Skoky a za jízdy mu začalo bezdůvodně zpomalovat auto. Protože za sebou viděl slabý kouř, zajel ke krajnici a chtěl zjistit, co se děje.

„Aby nezůstal stát na tomto místě, rozhodl se, že zajede až do obce. Pohledem ale zaregistroval, že kolem jeho auta něco proletělo a dopadlo na silnici. Při pohledu do zpětného zrcátka zjistil, že do zadní nákladové části narazil osobní vůz, jedoucí stejným směrem,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

V osobním autě cestoval řidič, který při nárazu utrpěl lehčí zranění. Letecká záchranka muže transportovala do Fakultní nemocnice v Olomouci. Dechová zkouška neprokázala, že by některý ze šoférů usedl za volant pod vlivem alkoholu. Škoda se vyšplhala na 30 tisíc korun.

„Z jakého důvodu řidič osobního auta nedodržel bezpečnou vzdálenost a jak přesně ke střetu došlo, nyní šetříme,“ uzavřela.