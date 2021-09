„Sedmatřicetiletý řidič motocyklu zřejmě v důsledku nepřiměřené rychlosti nezvládl průjezd zatáčkou a narazil do svodidel. Utrpěl zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Okolnosti havárie jsou předmětem dalšího šetření,“ uvedla krajská policejní mluvčí Marie Šafářová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.