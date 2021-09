„Byli přepraveni sanitkami zdravotnické záchranné služby a v jednom případě vrtulníkem letecké záchranné služby do nemocnice k dalšímu ošetření. Provedené zkoušky u řidiče vyloučily ovlivnění alkoholem či drogami,“ dodala policejní mluvčí.

„Podle prvotních informací tam 19letý řidič vozidla Škoda Fabia nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a dopravně technickému stavu komunikace. Vyjel mimo silnici a čelně narazil do stromu,“ popsala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Pět cestujících se zranilo při vážné dopravní nehodě, která se stala v úterý odpoledne u obce Renoty, část Uničova. Do stromu tam nabourala fabie plná mladých lidí. Na místě zasahoval vrtulník záchranné služby.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.