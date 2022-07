Podle prvotních informací od policie tam devětadvacetiletá řidička vozu Volkswagen Touran při jízdě směrem od Pňovic do Žerotína včas nezpomalila a narazila do před ní jedoucího fordu. Ten brzdil kvůli jinému automobilu, který jel v protisměru.

„Řidička skončila s vozem vpravo mimo silnici. Devětadvacetiletý šofér fordu při nárazu přejel do protisměru, kde narazil do stojícího automobilu značky hyundai, za volantem seděl sedmačtyřicetiletý muž. Při nehodě se řidička zranila, byla předána do péče zdravotnické záchranné služby,“ informovala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Celková škoda je předběžně vyčíslena na 120 tisíc korun, žádný z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu.

„Prvotně zmíněný řidič vozidla, který jel v protisměru, ujel neznámo kam. Přesné příčiny, okolnosti a souvislosti dopravní nehody policisté stále prověřují,“ dodala policejní mluvčí.