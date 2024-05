Noční nehoda na obchvatu Olomouce výrazně zkomplikovala ve středu ráno dopravu na příjezdu do Olomouce. Kolony v ranní špičce zacpaly hlavní cesty na mnoha místech.

Srážka dodávky převážející auta s náklaďákem zablokovala dálniční obchvat Olomouce u Nemilan, 29. května 2024 | Foto: Policie ČR

Na dálničním obchvatu Olomouce u Nemilan kolem půl druhé v noci havarovala dodávka převážející na přívěsu osobní auta. V zúžení nabourala při předjíždění do náklaďáku. Kvůli odklízení následků havárie tam pak na několik hodin uzavřeli směr z Olomouce na Lipník. Zraněný řidič dodávky po srážce skončil v olomoucké fakultní nemocnici.

Dlouhé kolony se v ranní špičce vytvořily téměř na všech hlavních příjezdech do Olomouce, pomalu se sunoucí auta zacpala i objízdné trasy přes město. Kolony zacpaly Brněnskou, Wolkerovu, Velkomoravskou, prakticky celý průtah přes Foerstrovu.

"Příjezd od Prostějova totálně ucpaný, kolona se táhne až k Olšanům. Dálniční sjezdy směr Ostrava neprůjezdné. Kamiony se táhnou po celé Brněnské až k hoteláku," hlásil Deníku po sedmé ráno jeden z řidičů mířící do krajského města od Prostějova.

Dopravní situaci zkomplikovala kolem půl osmé ráno i nehoda na Brněnské ulici poblíž OC Haná.

K noční srážce u Nemilan podle policie došlo, když sedmapadesátiletý řidič dodávky Iveco s přívěsem, převážející tři osobní vozidla, jel v levém jízdním pruhu a předjížděl nákladní mercedes.

"Přitom nepřizpůsobil rychlost jízdy místní úpravě na komunikaci, a to zúžení jízdních pruhů. Nerespektoval dopravní značení zákazu vjezdu vozidel nad vyznačenou šířku a pravou stranou narazil do levé přední části nákladního vozidla. Řidič přestal mít nad vozidlem kontrolu a narazil do betonových středových svodidel a pravých ocelových svodidel," popsal mluvčí policie Libor Hejtman.

Po nárazu se odpojil přívěs, který se zastavil na nízkých betonových svodidlech. Dodávka zůstala stát přes oba jízdní pruhy.

"Při nehodě došlo k uvolnění částí vozidla, do kterých narazil řidič vozidla Audi A6. Žádný z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu. Zraněn byl pouze řidič dodávky, který byl převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci. Dálnice byla na několik hodin ve směru na Ostravu uzavřena," uvedl mluvčí policie.

Západní obchvta Olomouce byl částečně byla zprůjezdněna jedním pruhem v devět hodin dopoledne. O půl jedenácté byl provoz na dálnici plně obnoven.