Divoce vypadající karambol se stal na hlavním tahu za Mohelnicí. Při cestě směrem na Studenou Loučku tam havarovala třicetiletá řidička fabie, která cestovala ve voze se svým tříletým synem.

Nehoda řidičky fabie mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou | Foto: Policie ČR

S autem vyletěla ze silnice, udělala přemet do pole a zůstala stát na levém boku. Podle policie jela zřejmě příliš rychle vzhledem k počasí a stavu silnice.

"Při projíždění mírné levotočivé zatáčky se auto dostalo do smyku, přejelo do protisměru, pokračovalo mimo komunikaci, kde narazilo do svahu a dvakrát se přetočilo přes střechu. Ve vozidle s řidičkou jel její tříletý syn, který byl v době havárie v dětské autosedačce," popsala policjení mluvčí Miluše Zajícová.

Při nehodě se naštěstí ani řidička ani její dítě nezranilo.

"Z preventivních důvodů byl ale malý chlapec převezen do fakultní nemocnice na vyšetření. Provedená dechová zkouška vyloučila požití alkoholu před jízdou. Hmotná škoda byla vyčíslena na 70 tisíc korun," dopnila mluvčí policie.

