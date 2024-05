Dvě nehody na stejném místě, ale v opačných směrech, zaměstnaly záchranáře a policii na dálniční výpadovce nedaleko olomouckého Globusu. Cestující z jednoho z nabouraných vozů skončila v nemocnici.

Dvě nehody na stejném místě v obou směrech D35 u Křelova, 5. května 2024 | Foto: Policie ČR

Obě havárie se staly v neděli před 10. hodinou dopoledne na D35 u Křelova. Bouračky zavřely čtyřproudovku v obou směrech na více než hodinu.

Ve směru na Mohelnici nejdříve 44letá řidička golfu narazila do před ní jedoucího hyundaie s 39letou ženou za volantem. Podle policie si neponechala dostatečnou vzdálenost mezi auty

Krátce na to se na stejném místě, ale v opačném směru na Olomouc, srazila mladá řidička v passatu s golfem před sebou. V něm se zranila spolucestující, záchranáři ji převezli do fakultní nemocnice.

"26letá řidička passatu jedoucí v levém jízdním pruhu nepřizpůsobila rychlost jízdy dopravně technickému stavu pozemní komunikace, vlastnostem vozidla a svým schopnostem, přičemž narazila zezadu do před ní jedoucího auta VW Golf," přiblížila mluvčí policie Ivana Skoupilová.

54letý řidič šofér golfu se podle ní ještě snažil na rychle se přibližující passat zareagovat přejetím z levého pruhu do pravého a zpět.

"V důsledku čehož došlo k zadnímu najetí mladé řidičky do golfu, který narazil do středových svodidel. Passat narazil jak do středových svodidel, tak do svodidel při pravém okraji vozovky," popsala mluvčí policie.

První nehoda byla podle ní vyřešena na místě. Druhou havárií se policisté i nadále zabývají.

"Během ní došlo ke zranění 53leté spolujezdkyně z vozidla VW Golf, se kterým byla převezena do Fakultní nemocnice Olomouc. Dále došlo ke hmotné škodě na svodidlech i na obou vozidlech v předběžné výši 140 tisíc korun. Přítomnost alkoholu u řidičů vyloučila provedená dechová zkouška," uvedla policejní mluvčí.