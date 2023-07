S vážnými zraněními skončil v olomoucké fakultní nemocnici řidič peugeotu, který se u Břuchotína na Olomoucku srazil s kombajnem.

Srážka osobního auta s kombajnem u Břuchotína, 10. 7. 2023 | Foto: Policie ČR

Nehoda se stala v pondělí kolem půl druhé odpoledne na "staré litovelské". Peugeot 306 se zcela "napasoval" pod gigantický stroj, 40letý řidič zůstal zaklíněný ve zdemolované kabině.

Podle zjištění policie jel šofér mířící od Příkaz na Olomouc příliš rychle a dostal smyk.

"Nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, dopravně technickému stavu pozemní komunikace a povětrnostním podmínkám, dostal se jeho vůz v zatáčce na mokrém povrchu vozovky do smyku. Přejel do protisměru, kde narazil do žací lišty protijedoucího kombajnu," informovala v úterý mluvčí policie Marie Šafářová.

Řidič, který byl uvězněný pod přední částí kombajnu, byl při příjezdu záchranky v bezvědomí. Utrpěl těžká poranění.

"Je u něj podezření na trauma hlavy, byl v umělém spánku a na umělé plicní ventilaci směřován na urgentní příjem fakultní nemocnice,“ sdělila v pondělí mluvčí zdravotnické záchranné služby Lucie Mikisková.

"Vzhledem ke zdravotnímu stavu řidiče peugeotu nemohla být u něj provedena dechová zkouška, a proto byl nařízený odběr krve v nemocnici. Dechová zkouška u řidiče kombajnu měla negativní výsledek a negativní byl i orientační test na jiné návykové látky," doplnila policejní mluvčí.

Celková škoda byla předběžně odhadnutá na 70 tisíc korun, z toho 20 tisíc na osobním automobilu a 50 tisíc na kombajnu. Okolnosti nehody policisté nadále vyšetřují.